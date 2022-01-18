Раскрыты секреты долголетия Елизаветы II

Раскрыты секреты долголетия Елизаветы II
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Королева Великобритании питается по всем правилам нутрициологии

В апреле этого года Елизавете II исполнится уже 96 лет. Несмотря на почтенный возраст, королева Великобритании продолжает исполнять свои обязанности. До недавнего времени – монаршая особа была госпитализирована осенью – она даже каталась верхом на любимых лошадях. СМИ раскрыли секреты крепкого здоровья представительницы династии Виндзор. 

Так королева – любительница простых блюд. На обед и ужин она предпочитает мясо или рыбу с овощами. Елизавета II исключила из своего вечернего меню вредные для уровня сахара углеводы – картошку и макароны. Часто на обед монаршей особе подают камбалу со шпинатом. Также Елизавета II питается по часам четыре раза в день. 

Еще одним секретом оказались физические нагрузки. Легкие упражнения королева выполняет регулярно, а вот фитнес не жалует. 

К слову, также известно, что перед сном королева предпочитала раньше бокал джина. Однако недавно врачи запретили ей эту привычку. Спит Елизавета II также по правилам – около восьми часов, засыпая и вставая в одно и то же время. 

Впрочем, иногда Елизавета II заставляет своего шеф-повара готовить ей гамбургеры, но без булочки. 

Источник: Express ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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