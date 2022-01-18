"Жемчужинка": наряд фигуристки Медведевой с глубоким декольте восхитил публику

"Жемчужинка": наряд фигуристки Медведевой с глубоким декольте восхитил публику
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Спортсменка предстала во всей красе

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева любит радовать многочисленную армию фанатов элегантными и красочными фотографиями. На этот раз двукратная олимпийская чемпионка предстала перед поклонниками в роскошном белом платье на тонких лямках.

Знаменитость позирует на фоне специально состаренного зеркала. Судя по всему, чтобы пополнить подборку ярких фотографий, танцовщица на льду обратилась в студию к профессиональным фотографам.

Именитая спортсменка решила сняться вполоборота. Наряд Евгении Медведевой действительно поражает своим великолепием и элегантностью. Фигуру знаменитости плотно обтягивает белоснежный корсет, переходящий внизу в пышную юбку. Образ дополняют жемчужины, которыми знаменитость украсила верхнюю часть лица и волосы.

В карусели фотографий есть несколько кадров, на которых Медведева позирует в анфас. Такая поза знаменитости позволила поклонникам полюбоваться глубоким декольте ее платья и в очередной раз восхититься замечательным внешним видом именитой спортсменки.

"Какая же ты красивая!", "О, боги!", "Ты жемчужинка", "Боже мой, Евгения Армановна, нельзя так, чуть до инфаркта не дошло от такой красоты", "Женя, ты восхитительна! Потрясающие фото!" – пишут комментаторы.  

К слову, недавно партнер Медведевой по шоу "Ледниковый период" Даня Милохин раскрыл тайну поцелуя с фигуристкой.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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