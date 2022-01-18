Звезда "Сватов" расстроила поклонников словами о сериале

Звезда "Сватов" расстроила поклонников словами о сериале
Кадр из сериала "Сваты-6"
Артистка рассказала, о чем ей в последний раз сообщили продюсеры

Актриса Инна Королева заявила, что в настоящее время нет никакого подтверждения о продолжении популярнейшего телесериала "Сваты", где они исполняет одну из ключевых ролей. Журналистам звезда сообщила, что продюсеры проекта подобный вариант не рассматривают.

45-летняя актриса пояснила, что пока что нет и речи о новом телепроекте "Сваты". Съемочная команда уже завершила историю семейства из комедийного сериала – в ближайшее время никакого продолжения точно не ожидается.

"В последний съемочный день в устной форме было сказано, что на этом все закончено", – рассказала журналистам Королева, отвечая на вопрос СМИ.

Как пишет "Газета.ru", ранее в средствах массовой информации появились данные, что продюсеры телесериала решили продолжить историю "Сватов" после седьмого сезона, который стартовал в декабре прошлого года. Поспешил расстроить телезрителей и кинокритик Мария Безрук, выразившая уверенность, что не стоит ожидать и полнометражной картины в кинотеатрах. Аудитории телесериалов и полноформатного кино – совершенно разные люди. И продюсеры ситкомов не ориентируются на последних.

"Заманить в кинотеатр аудиторию, которая смотрит телевизор, очень сложно. Если они привыкли бесплатно смотреть на этих героев, то с какой стати они пойдут платить за это деньги", – указала эксперт.

Недовольные телезрители уже раскритиковали музыкальное сопровождение последнего сезона, расстроившись, что куда-то подевался прежний саундтрек. Авторы учли настроения поклонников и вернули старые мелодии.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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