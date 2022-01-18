"Я вас обожаю": Герзмава растрогала зал неожиданным поступком

"Я вас обожаю": Герзмава растрогала зал неожиданным поступком
Хибла Герзмава. Фото: Oscar Fuentes/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Певица решила прервать концерт ради поклонника

Оперная звезда Хибла Герзмава решила приостановить свой концерт – все ради поклонника, который хотел преподнести ей букет алых роз. Момент попал на видео, который позднее артистка опубликовала в социальных сетях.

Концерты Герзмавы всегда превращаются в настоящие представления для ее верных поклонников – зритель приходит не только для того, чтобы окунуться в магию звука, исходящего от голоса звезды, но и понаблюдать за вот такими живыми моментами. Человек, желавший преподнести артистке цветы, очень хотел прикоснуться к кумиру. Хибла пошла ему навстречу.

На опубликованном видео можно расслышать, как конферансье объявляет уже следующую композицию. А вместо того, чтобы приступить к исполнению, певица вдруг обратилась к кому-то из зрительских рядов у сцены: заметила, что зритель хочет подарить ей цветы.

Хибла подошла к поклоннику, обняла его и приняла букет, который бережно положила на рояль. А затем улыбнулась зрителям и продолжила выступление. Через какое-то время обратилась к присутствующим, выразив свою любовь, отмечает "Пятый канал".

"Я вас обожаю!" – растрогалась певица.

Ролик собрал уже сотни просмотров и комментариев среди пользователей социальной сети Instagram, куда Хибла выложила эпизод со своего концерта. Пользователи растрогались не меньше: выразили звезде свою любовь и восхитились ее человечностью, поставив в пример многим звездам российской сцены. Хотя не секрет, что Герзмава – человек довольно сентиментальный. Как-то ее довела до слез дочка Пелагеи, посмотревшая концерт дивы.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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