Черный день для фанатов: стало известно о смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Черный день для фанатов: стало известно о смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня"
Фото: pixabay.com
Причину смерти не называют

Актер из популярного сериала Анатолий Басин скончался. Печальную новость сообщили в Иркутском академическом драматическом театре им. Охлопкова, где он служил почти три десятка лет.

Звезде "Моей прекрасной няни" было 72 года. От чего умер артист, пока не сообщается.

Помимо театральных работ, Басин известен широкой публике по ролям в популярных сериалах. Среди них – "Солдаты", "Таксистка", "Кармелита" и многие другие.

Прощание с артистом состоится в среду, 19 января, в Иркутске.

Ранее скончалась актриса из сериала "Моя прекрасная няня" – Татьяна Жукова-Киртбая.

Отметим, что все внимание поклонников по-прежнему приковано к судьбе Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией. Информации о ее состоянии и местонахождении крайне мало – родные избегают разговоров с прессой. Накануне завесу тайны приоткрыла дочь актрисы, которая переживает непростые времена из-за болезни матери.

Источник: Иркутский академический драмтеатр им. Охлопкова ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Назарбаев появился перед публикой впервые с начала протестов в Казахстане

Елбасы заявил, что он никуда не уезжал

Глава МИД Японии заявил о суверенитете своей страны над Курилами

Решение территориального спора остается приоритетом для Токио

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2114 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей