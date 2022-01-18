Причину смерти не называют

Актер из популярного сериала Анатолий Басин скончался. Печальную новость сообщили в Иркутском академическом драматическом театре им. Охлопкова, где он служил почти три десятка лет.

Звезде "Моей прекрасной няни" было 72 года. От чего умер артист, пока не сообщается.

Помимо театральных работ, Басин известен широкой публике по ролям в популярных сериалах. Среди них – "Солдаты", "Таксистка", "Кармелита" и многие другие.

Прощание с артистом состоится в среду, 19 января, в Иркутске.

Ранее скончалась актриса из сериала "Моя прекрасная няня" – Татьяна Жукова-Киртбая.

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