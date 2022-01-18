Хитрый певец нашел путь к обогащению, утверждают эксперты на Первом канале

Прошлым летом Прохор Шаляпин женился на своей избраннице, миллионерше Татьяне Дэвис. Однако вскоре она слегла с коронавирусом, а потом и скончалась. Артист невероятно скорбит: меняет образ и выкладывает фотографии со своим железным конем за 15 миллионов рублей, зазывая красоток покататься. Но вдруг недавно искренний траур Шаляпина дал трещину: кое-кто заявил, что любовь Прохора к покойной супруге была поддельной.

Сначала ошарашила общественность Виктория Тимофеева, мать бывшей избранницы артиста. Женщина заявила, что исполнитель оформил на своего наследника одно недвижимое имущество, хотя отрицал отцовство. А потом к Тимофеевым в дом ворвались вооруженные "амбалы", потребовавшие документы.

Похожей историей делится и троюродный брат Прохора Николай Хлякин, сообщивший, что столкнулся с мошенничеством, в ходе которого на него тайно записали недвижимость. Теперь документы требуют обратно. Мужчина даже столкнулся с угрозами – темные личности трутся вокруг его подъезда и настаивают на некоей информации о квартире.

Тут Николай вспомнил еще один момент: оказывается, Шаляпин как-то обращался к своему знакомому фармацевту, у которой спрашивал, можно ли незаметно совершить убийство человека. Женщина эту информацию подтвердила, заявив, что Прохор сильно переживал за больную мать.

"Он переживал, могут ли подмешивать вещества в препараты, которые она принимает", -– заявила фармацевт в эфире "Первого канала".

У скептиков появились версии о причастности музыканта к смерти Татьяны Дэвис, которые, несомненно, привлекут внимание плюющих в потолок от безделья криминалистов. А бывшая помощница покойной заявила, что Шаляпин чрезвычайно коварен и хитер: просил ее подмешать жене в еду какие-то препараты.