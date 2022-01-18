Актера Дунаевского госпитализировали с серьезной травмой

У артиста диагностировали серьезные повреждения

Популярного советского и российского актера Федора Дунаевского госпитализировали из-за сильной травмы головы. Как отмечает источник, артист упал в центре Москвы, находясь в нетрезвом состоянии.

52-летний актер, выходя из такси, потерял равновесие, а затем упал. Медики диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму с ссадинами.

Ранее мы рассказывали, что звезду "Склифосовского" госпитализировали после драки, в которой он поучаствовал.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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