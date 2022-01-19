Женщина утверждает, что Марина все подстроила

Пару дней назад вдова Александра Градского стала жертвой ограбления со стороны неизвестных. По одной из версий, преступники спровоцировали ДТП и влезли к Марине Коташенко в автомобиль. Там они потребовали отдать им 100 миллионов рублей.

Об инциденте высказалась сестра покойного музыканта Наталья. Женщина заявила, что не верит ни единому слову Марины. А происходящее и вовсе назвала подставой – не вступившая в наследство умершего супруга дама решила таким образом присвоить себе все заработанное мужем. Для семьи ситуация оказалась настоящим позором. Ни в какое ограбление Наталья не верит.

"Она всегда была в тени мужа", – высказалась родственница Градского в эфире телепрограммы "Прямой эфир" на канале "Россия 1".

Наталья продолжила, выразив все мысли по поводу брака брата с молодой женщиной. Место Марины, утверждает она, могла занять абсолютно любая – дело вовсе не в талантах и заслугах возлюбленной покойного. Александр никогда и не говорил, что считает Марину своей музой, не выражая намерений посвятить той всю свою жизнь. А Коташенко якобы заставила больного человека женить на себе. Никакой любви не было.

"Какая любовь, если Саша умер? Где она была? Он один умирал. Противно!" – высказалась Наталья.

Журналист Андрей Караулов не спешит занимать ни одну из сторон. Мужчина лишь выражает недоумение: почему Марины не было рядом с супругом, когда тот уходил из жизни? А Градский в беспамятстве сжимал руку какой-то поклонницы.

Днем ранее "Московский комсомолец" писал, что перед ограблением вдове Градского угрожал один из родственников артиста. После этого Марина обратилась за услугой в частное охранное предприятие.