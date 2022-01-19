Балерина намерена защитить свою честь

Накануне информационное пространство разорвала новость об очередном приключении знаменитой российской балерины и шоувумен Анастасии Волочковой. Артистка вместе со своим близким другом Сергеем попали в переплет в самолете. Бортпроводники ополчились на Анастасию за пренебрежение санитарными нормами. Мужчина вступился за свою возлюбленную и объяснил, как на самом деле все произошло.



Бывшая прима Большого театра проводила время вместе своим другом на Мальдивах. Когда знаменитость возвращалась домой в салоне самолета произошел конфликт. По версии оппонентов Волочковой, причина скандала кроется в том, что Анастасия, не имея на то оснований, отказывалась носить медицинскую маску во время полета. Мол, она объясняла это тем, что в таком виде неудобно пить кофе.

Звезду сразу стали снимать на видео. На кадры попали разборки Волочковой с бортпроводником. Однако сама артистка подчеркивает, что все это было провокацией. Спутник знаменитости занял ее сторону. Сергей объяснил, что Анастасия произвела фурор в самолете, многие подходили к ней сфотографироваться. В какой-то момент он принес дорогой сердцу танцовщице чашечку кофе. Разумеется, артистке пришлось опустить маску, чтобы его выпить. Тут-то и подлетели люди с камерами. По версии звездной пары, те только и ждали момент, чтобы учинить скандал.

Сергей также подчеркнул, что большая часть пассажиров самолета тоже были без масок. И только Волочкову начали отчитывать, а потом перешли и на хамство, передает слова мужчины "Пятый канал". Сама же Анастасия заявила, что не позволит такое отношение к себе и подаст в суд на бортпроводника.

К слову, в прошлом месяце Волочкова в кучерявом парике до слез рассмешила народ.