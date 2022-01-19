В эту дату не принято проводить скорбные церемонии

Начало нового 2022 года было серьезно омрачено печальным событием в медиасфере. В первой половине января внезапно оборвался земной путь известного российского телеведущего Михаила Зеленского. Уход знаменитости стал большим ударом для его коллег и близких. Уже сегодня, 19 января, состоится прощание с любимцем публики. Как церковь смотрит на такой необычный выбор даты (сегодня все православные отмечают святой праздник Крещения Христа), рассказал священнослужитель.



Представитель церкви отметил, что такое решение действительно является необычным. В традиции христиан хоронить усопших на святые праздники не принято. Например, священники не станут служить панихиду на Пасху или Светлую Седмицу. На Крещение такие церемонии тоже обычно не проводят.

Священнослужитель Николай Савченко пояснил, что данные даты являются святыми для православных, поэтому их стараются не омрачать печальными мероприятиями. Впрочем, церковь с пониманием относится к ситуациям, в которые могут попасть убитые горем люди. Иногда обстоятельства складываются таким образом, что выбрать другую дату невозможно. В таком случае священники готовы сделать исключение и провести скорбную церемонию в святой праздник.

"Если ситуация безвыходная, если назначена именно на эту дату, то очень сильно укорять себя не стоит", – объяснил священник в беседе с "Пятым каналом".

Николай Савченко подчеркнул, что большую беду такое решение, хотя оно и противоречит традициям церкви, не принесет.

Ранее друг Михаила Зеленского раскрыл информацию о его заработках.