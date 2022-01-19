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Пожар в квартире актрисы Веры Воронковой произошел ночью с 18 на 19 января. По предварительной информации, из-за короткого замыкания загорелась гирлянда на елке – новогоднее дерево было высоким, поэтому огонь практически моментально перекинулся на натяжной потолок.
Сперва 56-летняя Воронкова пыталась потушить пожар своими силами, но увидев, как стремительно распространяется возгорание по гостинной поспешила разбудить дочь, чтобы выбраться из квартиры. Актрису из "Каменской" госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом, 14-летняя девочка без повреждений.
Как передает телеграм-канал "112", врачи диагностировали у артистки ожоги 31% тела. Больше всего пострадали голова, лицо, шея и спина. Сейчас ее квартира на Проспекте мира опечатана.
Два года назад у Воронковой произошел скандал с дочерью – ходили слухи, что актриса перебрала с алкоголем и избила собственного ребенка. Сама знаменитость это опровергала.
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