Появились подробности состояния пострадавшей в пожаре актрисы "Каменской"

Появились подробности состояния пострадавшей в пожаре актрисы "Каменской"
Вера Воронкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Женщину доставили в больницу с ожогами и отравлением угарным газом

Пожар в квартире актрисы Веры Воронковой произошел ночью с 18 на 19 января. По предварительной информации, из-за короткого замыкания загорелась гирлянда на елке – новогоднее дерево было высоким, поэтому огонь практически моментально перекинулся на натяжной потолок. 

Сперва 56-летняя Воронкова пыталась потушить пожар своими силами, но увидев, как стремительно распространяется возгорание по гостинной поспешила разбудить дочь, чтобы выбраться из квартиры. Актрису из "Каменской" госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом, 14-летняя девочка без повреждений. 

Как передает телеграм-канал "112", врачи диагностировали у артистки ожоги 31% тела. Больше всего пострадали голова, лицо, шея и спина. Сейчас ее квартира на Проспекте мира опечатана. 

Два года назад у Воронковой произошел скандал с дочерью – ходили слухи, что актриса перебрала с алкоголем и избила собственного ребенка. Сама знаменитость это опровергала

Источник: 112 • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ
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