Любопытный кадр привлек внимание поклонника фильма

Культовая советская кинолента о контрабандистах и сокрушительной победе над ними "Бриллиантовая рука" по праву входит в золотое наследие отечественного кинематографа. Лента вышла на экраны много десятилетий назад, однако до сих пор будоражит умы киноведов и простых зрителей. Так, любопытному журналисту удалось расшифровать одну необычную сцену.



Впрочем, речь идет даже не о сцене, а об одном кадре. Внимание любителя советского кинематографа привлекла ситуация с (как потом оказалось), главарем контрабандистов по кличке Шеф. Изначально этот герой предстает перед зрителем в роли законопослушного гражданина, который обнаружил клад и честно сдал его государству.

В честь такого знаменательного события советского гражданина сфотографировали, а публикацию о его поступке разместили в одной из газет. Именно статья в издании привлекла внимание журналиста "Московского комсомольца". Любознательному корреспонденту захотелось расшифровать, что конкретно написано в заметке.

Стоит отметить, что труд дешифровщика оказался не таким простым. Судя по всему, оператор намеренно не фокусировал камеру на тексте. А причина заключалась в том, что текст совсем не соответствует ситуации в кинофильме. В целом, там напечатана какая-то абракадабра.

Вероятно, при подготовке реквизита для съемок в типографии просто сделали компиляцию из фраз разных статей. В итоге заметка о честном советском гражданине начинается со слов:

"Кладет ему ласты круглый тренировочный шар, он по размеру точь-в-точь как тот, зеркальный".

Дальше и вовсе речь идет о каких-то "разгоряченных мокрых прыгунах" и "рыжеволосом жонглере". Потом идут фрагменты текста про амортизацию основных фондов, доплату к зарплате на производстве и нечто подобное в таком же духе. К счастью, только самый глазастый человек и только при детальном изучении стоп-кадра сможет прочесть этот текст. Иначе у зрителей возникло бы немало вопросов.

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