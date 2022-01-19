Молодая женщина оказалась "с планом", утверждает журналист

Грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили заявил, что история с ограблением вдовы музыкального исполнителя Александра Градского вызывает у него серьезные сомнения. У блогера есть аргументы против Марины Коташенко.

Вхожий в мир российского шоу-бизнеса, Кушанашвили владеет информацией о гонорарах отечественных звезд. И Градский, по его словам, банально не мог заработать таких денег – уже тем более в качестве члена жюри в телепроекте "Голос".

"При одном концерте в пятилетку? Членом жюри? Абсурд", – высказался колумнист.

Журналист напомнил, что Градский, по слухам, всегда хранил средства в наличном расчете. Однако таких денег не мог себе представить и покойный Стиви Уандер.

Недалек тот день, считает Отар, когда скандальная история вдруг окажется фарсом. А вдова внезапно станет не простой, а "с планом". В скором времени по ток-шоу побегут наследники Градского, которые, несмотря на всю полноту своих взаимных чувств, далеких от любовных, объединятся в древнегреческий хор.

"Вот увидите – окажется, что никого ограбления не было. Жду выступлений наследников", — написал Отар на своей странице в социальной сети Instagram.

Ополчилась на Коташенко и сестра покойного музыканта Наталья, заявившая, что Александр не жил любовью к своей молодой супруге и не видел в ней никакого источника вдохновения для своего творчества. И даже вступил с ней в брак под неким давлением. Марины же не было рядом с супругом, когда тот доживал последние дни – в беспамятстве больной артист сжимал руку какой-то поклонницы.