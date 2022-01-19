Одиозная балерина попала в очередной скандал, отказавшись прикрыться в самолете

В соцсетях бурно обсуждают некрасивую историю, случившуюся с прославленной балериной Анастасией Волочковой. Диву обвиняют в пьяном дебоше на борту самолета. Эпатажная артистка отказывалась прикрыть лицо маской и скандалила с бортпроводниками, за что и поплатилась – ее могут арестовать на 15 суток. Кроме того, по некоторым данным, "Аэрофлот" планирует внести Анастасию в "черный список". А это значит, на любимые балериной Мальдивы, например, ей придется добираться дольше и заплатить значительно больше. Тем временем реакция россиян на скандал была весьма неожиданной.



Раньше нередки были случаи, когда в комментариях в Инстаграм Волочковой превалировали негативные – злопыхатели с удовольствием втаптывали доброе имя звезды в грязь, из-за чего она даже периодически закрывала для пользователей возможность высказаться. Однако в случае со скандалом на борту самолета россияне неожиданно горой встали за униженную балерину.

В комментариях многие пользователи отметили, что чуть ли не половина пассажиров сидела в салоне без масок. И возмутились, почему бортпроводник оказался столь неумолим именно по отношению к Волочковой.

"На первых секундах видео девушка за спиной стюарда сидит вообще без маски, не то что спущена ,а вообще без", "Решил проводник прославиться за Ваш счёт Анастасия", "Да там пол самолёта без маски, судя по видео. Чего прикопались к Волочковой? Дешевой популярности захотелось?!"

– негодуют комментаторы (орфография и пунктуация сохранены.

Подробности о том, что происходило с Волочковой в самолете, читайте в нашем материале.