От чего умерла актриса, пока остается тайной

Умерла артистка Екатерина Сибирякова. Звезде было 49 лет. Трагическую новость СМИ узнали от представителей Московского драмтеатра им. Пушкина, где служила актриса. Коллеги Сибиряковой потрясены случившимся. По их словам, звезда скончалась скоропостижно.



"Трудно найти слова (..) Каждая ее роль проникала в сердца зрителей", - цитирует "Пятый канал сообщение.

На сайте театра коллектив приносит соболезнования родным безвременно ушедшей актрисы.

Российской публике Сибирякова известна также по ролям в популярных сериалах. Среди них – "Две судьбы" и Петербургские тайны".

Когда поклонники и родные будут прощаться с актрисой и где ее похоронят, пока не сообщается.

Накануне стало известно о смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня".