Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
830 новости
Популярный российский и израильский театральный режиссер Евгений Арье скончаля в Нью-Йорке в возрасте 74 лет. Об этом стало известно сегодня, 19 января.
Как отмечает источник, Арье скончаля в клинике во время операции. Известно, что причиной смерти стал не коронавирус.
Как пишет "Московский комсомолец", режиссер болел с ноября 2021 года. Однако лечение его не спасло.
Арье – ученик Георгия Товстоногова, театрального режиссера Большого драматического театра. В 1991 году эмигрировал в Израиль, где основал театр "Гешер".
Евросоюз готов усилить санкции против Минска