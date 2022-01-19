Театральный режиссер Арье скончался в США

Ученик Товстоногова не успел дожить до 75 лет

Популярный российский и израильский театральный режиссер Евгений Арье скончаля в Нью-Йорке в возрасте 74 лет. Об этом стало известно сегодня, 19 января.

Как отмечает источник, Арье скончаля в клинике во время операции. Известно, что причиной смерти стал не коронавирус.

Как пишет "Московский комсомолец", режиссер болел с ноября 2021 года. Однако лечение его не спасло.

Арье – ученик Георгия Товстоногова, театрального режиссера Большого драматического театра. В 1991 году эмигрировал в Израиль, где основал театр "Гешер".

Источник: МК ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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