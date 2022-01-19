Умер французский актер Гаспар Ульель

Звезде фильма "Ганнибал. Восхождение" было всего 37 лет

Актер французского кино Гаспар Ульель скончался в 37-летнем возрасте. Известно, что 19 января артист серьезно пострадал из-за несчастного случая, который произошел на горнолыжном курорте на юге Франции.

В ходе происшествия Ульель столкнулся с другим лыжником. На момент прибытия помощи он находился в бессознательном состоянии. Актера госпитализировали на вертолете в университетскую больницу Гренобля.  

Позднее стало известно, что Ульель скончался.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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