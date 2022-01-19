Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
830 новости
Актер французского кино Гаспар Ульель скончался в 37-летнем возрасте. Известно, что 19 января артист серьезно пострадал из-за несчастного случая, который произошел на горнолыжном курорте на юге Франции.
В ходе происшествия Ульель столкнулся с другим лыжником. На момент прибытия помощи он находился в бессознательном состоянии. Актера госпитализировали на вертолете в университетскую больницу Гренобля.
Позднее стало известно, что Ульель скончался.
Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста