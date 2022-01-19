Избранником звезды стал известный бизнесмен

Известная российская радиоведущая, юрист Екатерина Гордон вышла замуж в третий раз. Журналистам удалось выяснить, что избранником общественницы оказался бизнесмен, знакомый в музыкальных кругах отечественного шоу-бизнеса.

Свадьба состоялась сегодня, 19 января. Регистрация самого долгожданного брака прошла в одном из столичных загсов в узком кругу лиц – присутствовало весьма немного людей, потому торжество не облетело все медиа. Однако в распоряжение средств массовой информации попали фотографии Гордон с ее мужем – мужчиной с волосами до плеч, облаченным в темно-синюю "тройку".

О супруге владелицы агентства "Гордон и сыновья" известно немногое. Предприниматель Виктор Хархалис занимается поставками музыкальных инструментов в Россию. А его услугами пользуются известные коллективы, выступающие на российской сцене – к примеру, команда Григория Лепса и Александра Розенбаума.

Судя по опубликованному видео, на котором оператор с иронией расспрашивает невесту, что же она делает в Грибоедовском ЗАГСе, союз с избранником звезда заключила во Дворце Бракосочетаний №1.

А парой часов ранее Катя уже покрасовалась перед поклонниками в том самом свадебном платье – опубликовала короткий ролик, на котором поинтересовалась у подписчиц, какой наряд для нее предпочтительнее. Многозначительно намекнула, что собирается "зайти на одно мероприятие" и устроила голосование, сопроводив опубликованный пост с хештегом "любовь". Большинство дам сошлись во мнении, что все-таки белый цвет Гордон к лицу.