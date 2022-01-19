Артисту пришлось отбиваться от прислуги своей супруги и неизвестной миру модели

После запущенной в телевидении версии о некоем избавлении Шаляпина от богатой супруги ради завладения наследством общественники стали обращать внимание на недвижимость, которая остается во владении артиста. Музыкант, по слухам, успел переписать на родственников пару квартир, а теперь якобы угрожает расправой, если те не вернут документы.

Поделилась подозрениями помощница покойной Татьяны Дэвис Джозефин Куэнджин, рассказавшая, что Прохор давал ей пилюли, которые та добавляла в еду покойной. Шаляпина такие слова удивили: он заявил, что вообще не знаком с Джозефин. Из всей еды на дом паре доставляли спортивное питание. А Татьяне было настолько плохо, что она и поесть ничего не могла. Персонал Прохор вообще не встречал – прислуга лишь приходила и занималась уборкой дома.

Тут в студии к разоблачениям Куэнджин присоединилась модель Полина Бардо. Женщина сообщила, что у Прохора был с ней тайный роман, пока тот был женат на Татьяне Дэвис. Навешал на уши все, что можно и нельзя: квартиру, машину, скорую свадьбу и бесконечную любовь. А с Дэвис его связывал брак, фиктивный по своей сути – сам рассказывал об этом любовнице, уверяя, что с женой у него все несерьезно, и вообще он, мол, скоро разведется.

Раскатились громом среди ясного неба слова фармацевта, заявившего, что Шаляпин, оказывается, спрашивал у нее о препаратах, которые могут без подозрений убить человека. Однако ситуацию прояснил эксперт Роман Устюжанин, рассказавший в эфире шоу "На самом деле", как все было.

Полиграфолог пояснил, что Прохор боялся за свою жизнь – есть кто-то "на которого он думает". Никаких мыслей об отравлении жены, естественно, не было.

Вместе с тем эксперт опроверг заявление Полины Бардо и родственников Шаляпина, что певец якобы переписал на них недвижимое имущество, документы на которое будто начал вымогать.