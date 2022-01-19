Ведущий не приехал проститься с давним коллегой

19 января прошли похороны российкого телеведущего и журналиста Михаила Зеленского, который когда вел на "России 1" "Прямой эфир". Позднее лицом программы стали Андрей Малахов и Борис Корчевников. Но ни тот, ни другой не пришли проститься вместе с коллегой.

Когда-то Зеленского считали одним из главных фаворитов российского телевидения. В последние годы он ушел в тень, однако работать не прекращал. Теперь и немногие вспомнят, что с него начался "Прямой эфир", по которому многие знают Корчевникова. В свободном доступе в Сети гуляют кадры, на котором все трое ведущих ток-шоу стоят вместе перед камерой. Не удивительно, что многие журналисты на похоронах ожидали увидеть Бориса.

Но ни Корчевникова, ни Малахова в траурном зале "Троекурова" не было. По какой причине Борис пропустил давние похороны коллеги, позднее узнали поклонники. Днем ранее Корчевников опубликовал фотографию из крымского Партенита, который расположен в считанных километрах от Алушты. Борис сообщил, что бывает здесь уже многие годы и считает поселок на берегу Черного моря чуть ли не родным домом.

Малахов же до недавних пор находился вместе с семьей в Германии. Журналисты сообщили, что на днях телеведущий уже вернулся с родными в столицу и уже работает вовсю. Однако подтвердить эту информацию непросто, если говорить об открытых данных. Андрей, судя по своим недавним публикациям, готовится к Крещению – разместил в социальных сетях ролик с колкой льда перед купанием в проруби, сообщает "Экспресс-Газета".

А в церкви же заявили, что в день Крещения хоронить усопших вообще не принято – непонятно, почему для похорон Зеленского выбрали именно этот день.