Шоумен вдруг появился на публике без своей Полины

Пару дней назад Полина Диброва слегла из-за поразившего ее коронавируса – звезда уже не впервые подхватывает эту болезнь. Сейчас супруга Дмитрия Диброва лежит дома и лечится, пытаясь побороть инфекцию. А сам муж, похоже, не слишком расстроен – у него самого, как оказалось, дел невпроворот.

Странная деталь: ведущий телепрограммы "Кто хочет стать миллионером", кажется, не пытается защитить людей, рядом с которыми появляется, от возможного заражения. Дмитрий попозировал пару часов назад фотографам на премьере сериала "Карамора", который снял вездесущий Данила Козловский.

На любопытную ситуацию обратили внимание журналисты, предположившие, что, если Дмитрий не игнорирует превентивные меры против ковида, то у него с супругой не все так гладко, как кажется.

"Здесь можно сделать два вывода: либо Дмитрий и Полина теперь живут раздельно, либо телеведущий игнорирует карантин", – пишут журналисты Super.ru.

В это время супруга ведущего лежит в кровати, рассказывая подписчикам о том, как переносит новый штамм коронавирусной инфекции. Началось все у Полины с неприятных ощущений в горле, а затем она вдруг почувствовала слабость с головной болью. Пока что ослабевшая женщина шутит, что может предложить подписчикам в Instagram лишь "постельные сцены" – грустит в постели и полоскает горло раствором из соли, йода и соды.

"Ничего подобного в сознательном возрасте не испытывала", – жалуется Полина в соцсетях подписчикам.

Ранее Дибров проехался по застреленному 27 лет назад директору ОРТ Владиславу Листьеву, заявив, что тот был готов за деньги чуть ли не мать родную продать.