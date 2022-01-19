Дибров живет отдельно от супруги - соцсети

Дибров живет отдельно от супруги - соцсети
Дмитрий Диброва. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоумен вдруг появился на публике без своей Полины

Пару дней назад Полина Диброва слегла из-за поразившего ее коронавируса – звезда уже не впервые подхватывает эту болезнь. Сейчас супруга Дмитрия Диброва лежит дома и лечится, пытаясь побороть инфекцию. А сам муж, похоже, не слишком расстроен – у него самого, как оказалось, дел невпроворот.

Странная деталь: ведущий телепрограммы "Кто хочет стать миллионером", кажется, не пытается защитить людей, рядом с которыми появляется, от возможного заражения. Дмитрий попозировал пару часов назад фотографам на премьере сериала "Карамора", который снял вездесущий Данила Козловский.

На любопытную ситуацию обратили внимание журналисты, предположившие, что, если Дмитрий не игнорирует превентивные меры против ковида, то у него с супругой не все так гладко, как кажется.

"Здесь можно сделать два вывода: либо Дмитрий и Полина теперь живут раздельно, либо телеведущий игнорирует карантин", – пишут журналисты Super.ru.

В это время супруга ведущего лежит в кровати, рассказывая подписчикам о том, как переносит новый штамм коронавирусной инфекции. Началось все у Полины с неприятных ощущений в горле, а затем она вдруг почувствовала слабость с головной болью. Пока что ослабевшая женщина шутит, что может предложить подписчикам в Instagram лишь "постельные сцены" – грустит в постели и полоскает горло раствором из соли, йода и соды.

"Ничего подобного в сознательном возрасте не испытывала", – жалуется Полина в соцсетях подписчикам.

Ранее Дибров проехался по застреленному 27 лет назад директору ОРТ Владиславу Листьеву, заявив, что тот был готов за деньги чуть ли не мать родную продать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Россияне отказываются от доллара

Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста

"Газпром" подготовил энерголовушку для Польши - СМИ

Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2116 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей