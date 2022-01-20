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Главная балерина страны Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала. Артистка отказалась надеть медицинскую маску в самолете – кто-то из пассажиров снял на камеру разборки с бортпроводником. Популярный экстрасенс Мирослава Коллавини высказала свое мнение, почему звезда так сделала.
Ясновидящая обратила внимание на то, что и другие пассажиры были на борту без масок, что можно увидеть на видео в Сети. Однако бороться стали только с артисткой. Коллавини полагает, что Волочкова немного выпила, но это придало ей шарма. По ее мнению, балерина находится в нестабильном состоянии из-за возраста. 46-летняя Волочкова, считает Коллавини, влюблена и желанна, но впереди – непростой для организма период, с которым сталкиваются все женщины около 50 лет.
Однако немаловажную роль играет и тот факт, что звезда – балерина. Всю свою молодость Волочкова потратила на этот прекрасный вид искусства, который, впрочем, требует дисциплины и строгости. Теперь же звезда, которая блистала не где-нибудь, а на сцене Большого театра, отрывается по полной программе.
Экстрасенс отметила, что артистка контролирует свое поведение и ничего плохого не сделала.
Сама Волочкова утверждает, что снятая на камеру ситуация была провокацией.
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