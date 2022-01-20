Актриса поразила фанатов длинными ножками

Джованна Антонелли переживает вторую волну популярности. Звезда сериала "Клон" в последнее время приковывает внимание общественности и постоянно попадает в заголовки СМИ. На днях, бразильская актриса дала новый повод говорить о себе. Знаменитость показала, что в 45 лет выглядит как юная студентка.

Антонелли опубликовала в Instagram кадр из своей гардеробной, на котором позирует в шелковом синем халатике нараспашку, а также в черном кружевном белье. Образ звезда дополнила пучком на голове и браслетами на лодыжках, а также ярким макияжем глаз. В итоге получилось очень чувственно. Поклонники своих эмоций в комментариях сдержать не смогли.

"Чудесная", "Красивая", "Мне плохо от того, насколько вы прекрасны", "Роскошная", "Муза", "Вы идеальны", – пишут комментаторы под фото.

Неравнодушных к красоте Антоннели оказалось аж 50 тысяч человек, которые поставили лайк этой публикации.

Ранее "Утро" рассказывало, на что пришлось пойти Антонелли ради прославившей ее на весь мир роли Жади в сериале "Клон".