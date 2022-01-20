Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Джованна Антонелли переживает вторую волну популярности. Звезда сериала "Клон" в последнее время приковывает внимание общественности и постоянно попадает в заголовки СМИ. На днях, бразильская актриса дала новый повод говорить о себе. Знаменитость показала, что в 45 лет выглядит как юная студентка.
Антонелли опубликовала в Instagram кадр из своей гардеробной, на котором позирует в шелковом синем халатике нараспашку, а также в черном кружевном белье. Образ звезда дополнила пучком на голове и браслетами на лодыжках, а также ярким макияжем глаз. В итоге получилось очень чувственно. Поклонники своих эмоций в комментариях сдержать не смогли.
"Чудесная", "Красивая", "Мне плохо от того, насколько вы прекрасны", "Роскошная", "Муза", "Вы идеальны", – пишут комментаторы под фото.
Неравнодушных к красоте Антоннели оказалось аж 50 тысяч человек, которые поставили лайк этой публикации.
Ранее "Утро" рассказывало, на что пришлось пойти Антонелли ради прославившей ее на весь мир роли Жади в сериале "Клон".
Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста
Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля