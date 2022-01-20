Супруга Константина Меладзе находится в прекрасной физической форме

Вера Брежнева, как правило, подчеркивает достоинства своей фигуры с помощью стильной одежды и аксессуаров. Однако порой звезда демонстрирует прелести своего тела более детально. Так, на отдыхе на Мальдивах артистка снялась в модном купальнике.

Певица сфотографировалась на террасе своей виллы в черном купальнике с вырезом. Образ супруга Константина Меладзе дополнила распущенными мокрыми волосами и солнцезащитными очками. На первых кадрах знаменитость позирует на кушеточки, показывая поклонникам осиную талию и длинные стройные ноги. На последнем кадре Брежнева сверкнула "пятой точкой".

"Просто обалденная фигурка! Кайфовая такая!", "Вера, ты классная", "Всегда вами восхищалась, в "ВИА Гре" была самая лучшая, фигура просто огонь, ни с кем не сравнима", "Невероятная красота", "Вера, Вы прекрасны", "Глаз не оторвать", – восхищаются фигурой певицы поклонники в комментариях.

Некоторые же интернет-пользователи отметили, что Брежнева похудела. Кое-то решил, что ягодицы певицы не в такой идеальной форме, как раньше, и пользователи посоветовали артистке приседать. Впрочем, недоброжелатели тут же столкнулись с гневом фанатов звезды, которые указали на то, что тылы их любимицы прекрасны.

Ранее Брежнева станцевала в пикантном наряде в окружении молодых мужчин.