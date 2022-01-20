Музыкант не стал ангелом-хранителем своей супруге

Последние дни вся российская общественность активно обсуждает скандальное ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Экстрасенс Мирослава Коллавини считает, что в этом происшествии замешана мистика.

Ясновидящую встревожило то, что Градский не пришел на помощь Коташенко в качестве ангела-хранителя. Сниться, впрочем, музыкант будет своим студентам.

"Ушел из жизни с глубокой обидой", – утверждает экстрасенс, добавляя, что артист никому не нужен был.

Коллавини указала на скандальный флер вокруг наследства музыканта и предсказала еще больший шум по поводу дележа имущества. Якобы еще не одна женщина заявит о своих тесных отношениях с великим артистом.

Напомним, Коташенко на выходных ограбили вооруженные мужчины на 100 миллионов рублей. Бандиты подстроили ДТП и, угрожая оружием, потребовали отдать огромную сумму денег. Испугавшаяся женщина пришла домой, собрала средства и отдала преступникам, которых потом же и подвезла до соседнего населенного пункта. В ограблении вдовы Градского сразу же увидели несостыковки и заподозрили в инсценировке с целью перераспределить наследство.

При этом журналистам стало известно, что перед ограблением Коташенко угрожал кто-то из родственников Градского.