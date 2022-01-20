"Ушел из жизни с глубокой обидой": в ограблении вдовы Градского увидели мистический знак

"Ушел из жизни с глубокой обидой": в ограблении вдовы Градского увидели мистический знак
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Музыкант не стал ангелом-хранителем своей супруге

Последние дни вся российская общественность активно обсуждает скандальное ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Экстрасенс Мирослава Коллавини считает, что в этом происшествии замешана мистика.

Ясновидящую встревожило то, что Градский не пришел на помощь Коташенко в качестве ангела-хранителя. Сниться, впрочем, музыкант будет своим студентам. 

"Ушел из жизни с глубокой обидой", – утверждает экстрасенс, добавляя, что артист никому не нужен был. 

Коллавини указала на скандальный флер вокруг наследства музыканта и предсказала еще больший шум по поводу дележа имущества. Якобы еще не одна женщина заявит о своих тесных отношениях с великим артистом. 

Напомним, Коташенко на выходных ограбили вооруженные мужчины на 100 миллионов рублей. Бандиты подстроили ДТП и, угрожая оружием, потребовали отдать огромную сумму денег. Испугавшаяся женщина пришла домой, собрала средства и отдала преступникам, которых потом же и подвезла до соседнего населенного пункта. В ограблении вдовы Градского сразу же увидели несостыковки и заподозрили в инсценировке с целью перераспределить наследство. 

При этом журналистам стало известно, что перед ограблением Коташенко угрожал кто-то из родственников Градского. 

Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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