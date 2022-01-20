Страхам актрисы не суждено сбыться

В начале января Елена Проклова попала в больницу с инсультом. Актриса переживала, что болезнь сильно повлияет на ее состояние, она не хотела стать обузой своей семье. Впрочем, ни двигательные, ни умственные функции не пострадали. Однако такой недуг не проходит бесследно, предупреждает врач-невропатолог Игорь Поникаровский.

По его словам, люди достаточно долго восстанавливаются после инсульта. Скорее всего, у Прокловой был ишемический инсульт, говорит врач. Артистка должна восстановиться на 95%. Процесс возвращения к привычной жизни может занять три месяца.

Вероятно, звезде придется принимать лекарства, чтобы не кружилась голова. Поникаровский полагает, что Проклова столкнется с этой неприятностью, а также шаткостью при ходьбе и нарушением координации, пишет "Пятый канал".

К слову, сама артистка уже признавалась, что страдает от проблем с вестибулярным аппаратом. Однако знаменитость рассчитывает полностью восстановиться и вернуться к работе уже в марте. Сначала же Прокловой предстоит операция.

Проклова попала на больничную койку 10 января. Во время новогодних праздников актриса отправилась в Санкт-Петербург дать концерт. Еще в поезде ей стало плохо, однако от отдыха она отказалась. Вернувшись в Москву, знаменитость обратилась к врачам, где и узнала свой диагноз.