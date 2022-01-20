Зеленский впал в кому после нападения хулиганов

Зеленский впал в кому после нападения хулиганов
Михаил Зеленский. Фото: Igor Primak / Russian Look / www.globallookpress.com
Изысканный стиль знаменитости не понравился бандитам

После трагической смерти Михаила Зеленского в Доминикане всплыли подробности его непростой судьбы. Оказалось, что некогда журналист провел целый месяц в коме. И только сейчас общественности стало известно, почему.

Подруга матери телеведущего Алла рассказала журналистам, что его родительница – балерина. Мать передала сыну хорошую пластику и идеальную осанку. Отец же Зеленского – военный, поэтому семья некоторое время проживала в Хабаровске. 

Будущий телеведущий был настоящим модником, всегда элегантно и стильно одевался, из-за чего становился предметом зависти окружающих. Это сыграло с ним злою шутку.

Какие-то хулиганы на первом курсе университета избили Зеленского. Из-за травм он впал в кому на целый месяц. После выздоровления журналист стал праздновать два дня рождения.

Вероятно, эта трагедия стала причиной того, что Зеленский всю свою профессиональную деятельность посвящал тому, что приносит ему удовольствие, а не гнался за деньгами. Жил телеведущий довольно скромно. 

Зеленский скончался 11 января из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Накануне, 19 января, телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Борисом Грачевским. 

К удивлению СМИ, Борис Корчевников не пришел проститься с коллегой. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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