Изысканный стиль знаменитости не понравился бандитам

После трагической смерти Михаила Зеленского в Доминикане всплыли подробности его непростой судьбы. Оказалось, что некогда журналист провел целый месяц в коме. И только сейчас общественности стало известно, почему.

Подруга матери телеведущего Алла рассказала журналистам, что его родительница – балерина. Мать передала сыну хорошую пластику и идеальную осанку. Отец же Зеленского – военный, поэтому семья некоторое время проживала в Хабаровске.

Будущий телеведущий был настоящим модником, всегда элегантно и стильно одевался, из-за чего становился предметом зависти окружающих. Это сыграло с ним злою шутку.

Какие-то хулиганы на первом курсе университета избили Зеленского. Из-за травм он впал в кому на целый месяц. После выздоровления журналист стал праздновать два дня рождения.

Вероятно, эта трагедия стала причиной того, что Зеленский всю свою профессиональную деятельность посвящал тому, что приносит ему удовольствие, а не гнался за деньгами. Жил телеведущий довольно скромно.

Зеленский скончался 11 января из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Накануне, 19 января, телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Борисом Грачевским.

К удивлению СМИ, Борис Корчевников не пришел проститься с коллегой.