Комики ТНТ подшутили над Масляковым перед публикой

Комики ТНТ подшутили над Масляковым перед публикой
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Бывшие участники программы "Игра" не могут простить телеведущему критику

Казалось бы, скандал с шоу "Игра", авторов которого обвинили в плагиате и копировании КВН, завершился. Однако участники проекта не могут простить Александру Маслякову его негативное отношение к проекту.

Комики ТНТ с подачи Гарика Харламова создали в Telegram канал под названием "Круги на полях", в котором общаются с помощью коротких видео. Как пишет "Комсомольская правда", в чате то и дело всплывают дерзкие отсылки к КВН. Например, участники придумывают друг для друга забавные вопросы, как в конкурсе "Разминка" знаменитой передачи. 

Также юмористы не упустили возможность подшутить над самим Александром Масляковым. Так, Азамат Мусагалиев поинтересовался, с кем воюет "АМИК", если у него есть штаб. По мнению Артема Скока, оппонентом стал "здравый смысл". Филипп Воронин же добавил, что там лишь "связные войска", намекнув на историю о том, что ведущий КВН через звонок в администрацию президента РФ повлиял на судьбу "Игры". 

Илья Соболев же пояснил аудитории, что "АМИК" расшифроваться так: "А, может, "Игра", круче?". И тут же задал вопрос, на который сам и ответил. Соболев поинтересовался, что общего у "АМИКа" и ядерной войны. По его мнению, в обоих случаях выживут только тараканы. 

К слову, подписались на чат комиков ТНТ уже больше 300 тысяч человек. 

Ранее стало известно, что станет с шоу "Игра" после того, как его закрыли якобы из-за коронавируса. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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