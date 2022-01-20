Мужчину удалось разыскать после попавшей в руки журналистов фотографии

14 лет прошло со дня смерти любимца миллионов Александра Абдулова. Известно, что у актера есть дочка Евгения, которой в скором времени исполнится пятнадцать. Девочка живет с мамой Юлией Мешиной. Семья не особо словоохотлива с журналистами, и пока никак не отреагировала на новость о том, что родня Абдулова устроила поиски внебрачного сына артиста.

Однажды Виктория Лановская, с которой Александр прожил около года, решила отправиться в Ивановскую область, навестить вдову старшего брата своего возлюбленного, Альбину Абдулову. Выпили чаю, а затем хозяйка решила подарить гостье пиджак, в котором Александр снимался в фильме "Гений". В кармане вдруг оказалась фотография маленького ребенка с подписью "Саша, это твой сын. Оля". Виктория обратилась в "Комсомолку", чтобы журналисты помогли найти уже взрослого мужчину, в которого превратился за эти годы мальчуган.

И в редакцию на днях пришло письмо с парой снимков того самого карапуза. Автор пишет: "На фото – это я". Тем самым "я" оказался некий Александр Коваль 1987 года рождения. При встрече с корреспондентом 34-летний мужчина заявил, что сразу узнал себя на фото. А до этого и понятия не имел, кто его папа.

Родился Александр в Казахстане и жил с мамой Ольгой. Та никогда не упоминала об отце и уверяла, что не знает, где он живет.

"Я так и спросил маму, мол, правда, что мой отец Абдулов. Она долго молчала, а потом все-таки рассказала, что да, – вспомнил Александр.

Ольга до сих пор в шоке, что сын, оказывается, сохранил фото. Уверена была, что давний ухажер выбросит снимок в урну. Познакомилась она с Александром в 1986 году на Украине – 26-летняя швея работала там в Одесской киностудии и увидела звезду советского кино. Роман их длился недолго – несколько месяцев. Затем девушка вернулась в Казахстан.

"Я сдал бы анализ просто для себя. Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности, мне ничего не нужно: ни деньги, ни наследство", – признался Коваль.

Мужчина сообщил, что в деньгах не нуждается – сам хорошо зарабатывает. Жалеет лишь, что папа ушел так рано, не увидевшись с сыном. Хотел бы обнять покойного родителя.