Пермякова потеряла двоих детей

Пермякова потеряла двоих детей
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Познать долгожданное счастье звезде удалось почти 20 лет спустя

Звезда телесериала "Интерны" Светлана Пермякова воспитывает дочку. Недавно оказалось, что у актрисы могли быть еще наследники. Правда, шанс Пермякова упустила – прерывала свою беременность, о чем недавно призналась Елене Ханге.

У Светланы непростая история: еще в 21 год она решилась на аборт после мимолетного романа с неизвестным обольстителем по имени Александр. Провинциал оказался тем, в кого актриса "случайно влюбилась". После встречи – несколько свиданий. А затем Александр вдруг уехал к себе назад. Звезда долго не сокрушалась – понимала, что впереди у нее еще вся жизнь.

Пермякова ничего не утаивала от матери. С родительницей у нее было установлено негласное правило: "Я не сказала – она не настаивает".То есть решение лежало на Пермяковой.

Год спустя история повторилась. Светлана вновь забеременела. По иронии судьбы, роман был со случайным встречным. Познакомилась с новым ухажером в электричке. И опять романтические встречи с прогулками. Рассказала возлюбленному: залетела. Тот ребенка не захотел. Тут до Пермяковой дошло, что влюбляться, кажется, лучше в более ответственных молодых людей.

Оба аборта проводили под наркозом. А после пробуждения девушка рыдала, крича, что хочет детей. На съемках начиналась лактация. Несколько дней звезде приходилось ходить с перетяжками.

Познать радость материнства актрисе удалось лишь в сорок лет. У нее появилась на свет дочка Варвара. Отцом девочки оказался Максим Скрябин, который младше своей избранницы на 17 лет.

Ранее Пермякова поведала о предательстве своих коллег из команды КВН.  

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Россияне отказываются от доллара

Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста

"Газпром" подготовил энерголовушку для Польши - СМИ

Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей