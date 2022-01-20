Познать долгожданное счастье звезде удалось почти 20 лет спустя

Звезда телесериала "Интерны" Светлана Пермякова воспитывает дочку. Недавно оказалось, что у актрисы могли быть еще наследники. Правда, шанс Пермякова упустила – прерывала свою беременность, о чем недавно призналась Елене Ханге.

У Светланы непростая история: еще в 21 год она решилась на аборт после мимолетного романа с неизвестным обольстителем по имени Александр. Провинциал оказался тем, в кого актриса "случайно влюбилась". После встречи – несколько свиданий. А затем Александр вдруг уехал к себе назад. Звезда долго не сокрушалась – понимала, что впереди у нее еще вся жизнь.

Пермякова ничего не утаивала от матери. С родительницей у нее было установлено негласное правило: "Я не сказала – она не настаивает".То есть решение лежало на Пермяковой.

Год спустя история повторилась. Светлана вновь забеременела. По иронии судьбы, роман был со случайным встречным. Познакомилась с новым ухажером в электричке. И опять романтические встречи с прогулками. Рассказала возлюбленному: залетела. Тот ребенка не захотел. Тут до Пермяковой дошло, что влюбляться, кажется, лучше в более ответственных молодых людей.

Оба аборта проводили под наркозом. А после пробуждения девушка рыдала, крича, что хочет детей. На съемках начиналась лактация. Несколько дней звезде приходилось ходить с перетяжками.

Познать радость материнства актрисе удалось лишь в сорок лет. У нее появилась на свет дочка Варвара. Отцом девочки оказался Максим Скрябин, который младше своей избранницы на 17 лет.

Ранее Пермякова поведала о предательстве своих коллег из команды КВН.