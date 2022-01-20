Актер находится на домашнем лечении

Народный артист РСФСР Олег Басилашвили подхватил коронавирусную инфекцию. К счастью, болезнь протекает бессимптомно, о чем актер сообщил журналистам.

87-летний артист уточнил, что находится на домашнем лечении и чувствует себя нормально. Признаки заболевания у него отсутствуют, отмечает МИР24.

Басилашвили также рассказал, что инфекцию выявили по анализу крови, который он сдавал по другой причине, не связанной с ковидом. Тест оказался положительным.