У 87-летнего Басилашвили обнаружили коронавирус

Актер находится на домашнем лечении

Народный артист РСФСР Олег Басилашвили подхватил коронавирусную инфекцию. К счастью, болезнь протекает бессимптомно, о чем актер сообщил журналистам.

87-летний артист уточнил, что находится на домашнем лечении и чувствует себя нормально. Признаки заболевания у него отсутствуют, отмечает МИР24.

Басилашвили также рассказал, что инфекцию выявили по анализу крови, который он сдавал по другой причине, не связанной с ковидом. Тест оказался положительным.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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