Актер успел наплодить целую волну слухов

Дмитрий Маликов смог заявить о себе еще в юные годы, с которых не расставался со своей роскошной шевелюрой. С годами его прическа не менялась: верный себе любимец публики уже несколько десятков лет ходит с длинными волкосами. Дмитрию 51 год, а выглядит он все так же, как и тридцать лет назад.

Непонятно, что сыграло свою роль: гены, постоянный уход или все по совокупности, но красота волос Маликова никуда не уходит. Правда, теперь не так просто выяснить, насколько натуральны волосы артиста. Недавно поплыли слухи, что певец якобы носит парик из-за проблем с волосяным покровом на голове.

И буквально несколько часов назад артист опубликовал фото на своей странице в социальной сети Instagram, где заявил, что совершил неожиданный поступок перед выступлением.

"Готовлюсь к концерту, постриг парик", – лаконично сообщил Дмитрий.

Поклонники, конечно же, давно в курсе ироничной манеры общения своего фаворита, а потому не стали воспринимать сообщение Дмитрия буквально. Они с юмором отнеслись к словам певца и принялись подыгрывать, спрашивая, где Дмитрий приобрел такой великолепный "парик".

Прическе Маликова может позавидовать телеведущий Андрей Малахов, которого заподозрили в появлении на публике в парике. Плюс ко всем подозрениям решили прибавить слухи о раке, которым якобы болен Малахов: начали поговаривать, что журналист неспроста располнел, а "парик" начал носить будто бы из-за выпадающих от химиотерапии волос. После пары выпусков с "Прямого эфира" зрители заявили, что Андрей выглядит как-то грустно и тоскливо.