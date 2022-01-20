"Упал и заснул": Норкин заставил гостей расхохотаться после истории о Диброве

"Упал и заснул": Норкин заставил гостей расхохотаться после истории о Диброве
Андрей Норкин. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист решил разрядить обстановку, вспомнив забавный случай

Звездный телеведущий Андерей Норкин вмешался в спор своего коллеги Ивана Трушкина, который в эфире "Места встречи" призвал одного из граждан Украины спуститься на землю с "эзотеричеких высот". Журналист смог разрядить обстановку очередной байкой, рассмешив всех гостей в студии.

Все началось после реплики украинского эксперта Андрея Метлева, заявившего, что русский язык, как основа "бытия и мысли", постепенно уходит на Украине из-за России, которая, с его слов, "обрывает коммуникации". Метлев предложил все исправить – пустить железнодорожный транспорт в Крым и Москву, после которого на Украину, уверен он, непременно придет русская речь.

Тут вознегодовавший Трушкин призвал коллегу вернуться в реальность и отпустить все эзотерические мысли. Затем Норкин вдруг решил снизить градус, поделившись забавной историей, которая произошла с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Как-то Норкин выпивал с коллегой из "Кто хочет стать миллионером" в молодые годы. В гостях у Диброва Андрей сидел на кухне. Последний вдруг заявил: нужно поговорить об эзотерике! Норкин согласился.

"А он вдруг упал и уснул. И с тех пор я отношусь к эзотерике с настороженностью", – рассказал Норкин.

Гостей история позабавила – студия сотряслась в хохоте. А Трушкин вспомнил о телепроектах Дмитрия Диброва на канале НТВ, рассказав, что его программа "Антропология" получилась какой-то сжатой. Норкину же в конце удалось пресечь дальнейший полет эзотерических мыслей украинского эксперта, в которые тот погрузился еще в годы перестройки и остался до современной поры.

Кстати, сам Дибров проработал на НТВ какие-то три года – уволился в 2001 году. А Норкин пришел на канал на пару лет раньше: вел "Сегодня" и "Героя дня".

Недавно Андрей затравил анекдот про Путина и Обаму на рыбалке.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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