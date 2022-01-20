Хамил слугам и капризничал: за что принца Эндрю прозвали "фигляром"

Хамил слугам и капризничал: за что принца Эндрю прозвали "фигляром"
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Изгнанник королевской семьи был удостоен дипломатами неприятного прозвища

Cын британского монарха принц Эндрю отличается хамством и высокомерием, которые не стесняется проявлять в отношении окружающих. Об этом говорится в материале британского таблоида, собравшего все нападки на обвиненного в педофилии наследника Елизаветы II.

Инсайдеры утверждают, что герцог Йоркский нередко позволял себе повышенный тон в общении с прислугой. А еще и требовал подавать стакан воды комнатной температуры. Капризы принца входили в обязанность камердинера – тот таскал в зарубежные поездки Эндрю гладильную доску. 

Собеседники издания утверждают, что сын Елизаветы II еще и был удостоен звания "Его величество фигляр" – такое прозвище принц якобы получил от дипломатических миссий многих стран за постоянное стремление выделиться даже в обход правил.

"Господин Уилсон объяснил, что принца считали и называли "шутом" из-за своей ребяческой одержимости делать прямо противоположное тому, что было согласовано. А бывший офицер службы безопасности Пол Пейдж сообщил, что принц мог часами кричать на слуг, если те вдруг выполнят его поручения не так, как требовалось. В одной из записок принц требует определенным образом заправить кровать: потребовал сложить одеяло в выбранное им место и разместить мех так, чтобы он свисал с кровати", – следует из публикации The Mirror.

Напомним, Эндрю проходит в качестве фигуранта по делу об изнасиловании несовершеннолетней гражданки Соединенных Штатов Вирджинии Джуффре. По инициативе старшего брата Эндрю Уильяма, герцога Кембриджского, Букингемский дворец лишил наследника Елизаветы II королевского патронажа и воинских званий.

Источник: The Mirror • Требует проверки
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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