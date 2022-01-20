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Практически год прошел с момента развода звездного стилиста Гоар Аветисян с ее бывшим возлюбленным Сергеем. А причины расставания дива озвучила буквально на днях, разразившись неожиданным признанием, наполненным слезами и болью.
На своей странице в социальных сетях Гоар рассказала, как тяжело приходила себя после тяжелых родов и набирала вес. А затем решилась на липосакцию. Аветисян столкнулась после операции с осложнениями, ища поддержки у супруга. Тот, увы, ее не оказал.
Перед операцией Гоар сильно волновалась: восьмичасовой наркоз был довольно рискованным для организма делом. А Сергей не мог оторваться от смартфона. Равнодушие супруга принесло женщине боль, и она решила порвать.
Знаменитость заявила, что в самый трудный период осталась одна.
"Это было моей последней точкой …. До этого их было много ….", – пишет Гоар, оставляя многозначительные четвероточия.
Дива заявила, что, несмотря на причиненную боль, испытывает благодарность к Сергею за сына Гаспара, который стал главным смыслом в ее жизни. А дальше 28-летнему стилисту придется пуститься в одиночное плавание.
Нелюбовь нельзя оправдывать сдержанностью человека, считает Гоар. Практически целый месяц она лежала, прикованная к кровати. И за это время успела преисполниться в собственных познаниях настолько, что поняла: впереди ее ждут годы одиночества.
У Сергея же на произошедшее иная точка зрения. Мужчина был не столь многословен, как Гоар, однако философски отметил, что у каждого своя правда. Однако бывший супруг призвал публику не принимать за правду слова его экс-супруги, заявив, что не бывает "игры в одни ворота".
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