"Это было моей последней точкой": Аветисян раскрыла причину развода с мужем

"Это было моей последней точкой": Аветисян раскрыла причину развода с мужем
Фото: www.instagram.com / goar_avetisyan
Звезду ранило отношение супруга в критический момент

Практически год прошел с момента развода звездного стилиста Гоар Аветисян с ее бывшим возлюбленным Сергеем. А причины расставания дива озвучила буквально на днях, разразившись неожиданным признанием, наполненным слезами и болью.

На своей странице в социальных сетях Гоар рассказала, как тяжело приходила себя после тяжелых родов и набирала вес. А затем решилась на липосакцию. Аветисян столкнулась после операции с осложнениями, ища поддержки у супруга. Тот, увы, ее не оказал.

Перед операцией Гоар сильно волновалась: восьмичасовой наркоз был довольно рискованным для организма делом. А Сергей не мог оторваться от смартфона. Равнодушие супруга принесло женщине боль, и она решила порвать.

Знаменитость заявила, что в самый трудный период осталась одна.

"Это было моей последней точкой …. До этого их было много ….", – пишет Гоар, оставляя многозначительные четвероточия.

Дива заявила, что, несмотря на причиненную боль, испытывает благодарность к Сергею за сына Гаспара, который стал главным смыслом в ее жизни. А дальше 28-летнему стилисту придется пуститься в одиночное плавание.

Нелюбовь нельзя оправдывать сдержанностью человека, считает Гоар. Практически целый месяц она лежала, прикованная к кровати. И за это время успела преисполниться в собственных познаниях настолько, что поняла: впереди ее ждут годы одиночества.

У Сергея же на произошедшее иная точка зрения. Мужчина был не столь многословен, как Гоар, однако философски отметил, что у каждого своя правда. Однако бывший супруг призвал публику не принимать за правду слова его экс-супруги, заявив, что не бывает "игры в одни ворота".

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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