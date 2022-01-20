Толкалина стала жертвой сексуального насилия

Толкалина стала жертвой сексуального насилия
Любовь Толкалина. Фото: Ali Magomedov / Russian Look / www.globallookpress.com
Актриса не побоялась публично рассказать о пережитом ужасе

Любовь Толкалина шокировала пользователей, рассказав о том, что ей довелось испытать.

Актриса сообщила в своем Инстаграм о премьере сериала-триллера, где затрагиваются сокровенные темы, о которых многие не решаются говорить вслух. Лента посвящена женщинам, которые пережили сексуальное насилие. В рассказе Толкалиной всплыли факты, которые шокировали ее подписчиков.

Артистка призналась, что сама пережила подобное.

"…я в детстве тоже пережила сексуальное насилие", – говорится в сообщении.

Вторым неожиданным фактом стала эротическая сцена с женщиной – такой актерский опыт был первым для Толкалиной. Под постом развернулась оживленная дискуссия. Пользователи оценили задумку сериала, отметив, что необходимо говорить о подобных вещах. Другие выразили искреннее сочувствие актрисе, которая пережила насилие. Однако отвечать на вопросы обеспокоенных поклонников она наотрез отказалась.

"Любовь, вы в детстве пережили насилие?!"

– написала одна из пользовательниц.

"рассказывать об этом не намерена",

– отрезала Толкалина.

В ответ подписчица призналась, что ей стало больно за артистку после этого признания.

Ранее пользователи Сети решили, что слова Кончаловского оскорбили Толкалину и вступились за нее. Подробности – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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