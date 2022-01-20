Толкалина стала жертвой сексуального насилия

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Любовь Толкалина шокировала пользователей, рассказав о том,
что ей довелось испытать.
Актриса сообщила в своем Инстаграм о премьере сериала-триллера, где затрагиваются сокровенные темы, о которых многие не решаются говорить вслух. Лента посвящена женщинам, которые пережили сексуальное насилие. В рассказе Толкалиной всплыли факты, которые шокировали ее подписчиков.
Артистка призналась, что сама пережила подобное.
"…я в детстве тоже пережила сексуальное насилие", – говорится в сообщении.
Вторым неожиданным фактом стала эротическая сцена с женщиной – такой актерский опыт был первым для Толкалиной. Под постом развернулась оживленная дискуссия. Пользователи оценили задумку сериала, отметив, что необходимо говорить о подобных вещах. Другие выразили искреннее сочувствие актрисе, которая пережила насилие. Однако отвечать на вопросы обеспокоенных поклонников она наотрез отказалась.
"Любовь, вы в детстве пережили насилие?!"
– написала одна из пользовательниц.
"рассказывать об этом не намерена",
– отрезала Толкалина.
В ответ подписчица призналась, что ей стало больно за артистку после этого признания.
Ранее пользователи Сети решили, что слова Кончаловского оскорбили Толкалину и вступились за нее. Подробности – в нашем материале.
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