Актриса не дает советов дочери

Анастасия Заворотнюк болеет уже больше двух лет. Родственники "прекрасной няни" не рассказывают ни о ее состоянии, ни о диагнозе. Однако дочь актрисы Анна иногда отвечает на вопросы подписчиков в Istagram. Так, блогер намекнула, что ее мать практически не говорит.

Одна из поклонниц спросила Анну, тяжело ли ей приходится без советов матери. Девушка призналась, что это непросто.

СМИ тут же решили, что так Заворотнюк сообщила о том, что у актрисы есть сложности с разговорами.

Другой интернет-пользователь поинтересовался, есть ли у звезды сериала "Моя прекрасная няня" шанс выжить. Девушка пришла в ужас от такого вопроса, но ответила спокойно. Она указала, что не понимает, как люди могут задавать столь ранящие вопросы.

По информации журналистов, у Заворотнюк глиобластома. Актриса проживает в своем доме в Подмосковье и практически никогда не выходит на улицу. По последним данным, которые раскрывала дочь артистки, Анастасия находится в стабильном состоянии. Однако что именно это означает, известно лишь ее семье.

Сама девушка не раз признавалась, что ей тяжело далась новость о болезни матери. Однако она старается продолжать строить свою жизнь.