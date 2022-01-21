Молодой муж публично посмеялся над Кудрявцевой

Молодой муж публично посмеялся над Кудрявцевой
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Хоккеист неудачно пошутил

Лера Кудрявцева – одна из самых красивых звезд отечественного шоу-бизнеса. Отметившая в прошлом году 50-летний юбилей, телеведущая выглядит вдвое моложе. Неудивительно, что знаменитость выбрала себе в мужья мужчину, который младше ее на 16 лет. По словам медиа-дивы, разница в возрасте их не смущает. Однако оказалось, что 34-летний Игорь Макаров иногда не прочь пошутить на эту тему.

Кудрявцева отправилась на каток вместе с мужем и дочерью Марией. Семейный досуг телеведущая транслировала в Instagram. В какой-то момент звезда спросила у любимого, сколько лет она не каталась. Макаров пошутил, что сорок. Кудрявцева в ответ недовольно показала неприличный жест, хоть и с улыбкой на лице, передает "Пятый канал".

К слову, стоять на коньках звезда умеет. Около 14 лет назад Кудрявцева участвовала в шоу "Звездный лед" в паре с Гвендалем Пейзера. Французский фигурист и телеведущая выиграли конкурс. 

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. Спустя пять лет у пары появилась общая дочь Мария. У Кудрявцевой также есть старший сын Жан Ленюк от первого брака с Сергеем Ленюком, барабанщиком "Ласкового мая". 

Телеведущая не скрывает, что пользуется фоторедакторами, когда выкладывает снимки в соцсети. Однако все равно выглядит прекрасно. По ее словам, весь секрет в том, что не стоит задумываться о цифрах. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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