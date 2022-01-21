Артистка призналась, что сейчас бы не выбрала такой наряд

Анна Седокова любит подчеркивать достоинства фигуры с помощью стильной одежды. Однако однажды артистка прокололась – звезда пришла на церемонию премии "Муз ТВ" в очень откровенном платье молочного цвета. В Сети сравнивали наряд певицы с простыней.

Дело было в 2013 году. Тогда знойная красотка появилась на зеленой ковровой дорожке в платье на одно плечо с глубоким вырезом под грудью. У наряда был длинный шлейф, но спереди ткань едва прикрывала интимные части звезды. Платье оказалось настолько откровенным, что в Сети шутили, что артистка была скорее раздетой, чем одетой. Лук не просто подчеркнул прелести звезды, а выставил их напоказ во всей красе.

Любопытно, что это произведение моды принадлежит руки знаменитого звездного дизайнера Майклу Кастелло. О своем позоре Седокова рассказала в Instagram.

"Будет стыдно всю мою жизнь", – призналась артистка.

Поклонники же в комментариях к посту поддержали знаменитость. Многие отметили, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" выглядела роскошно и любая вещь на ней будет сидеть прекрасно.

"Ох, как очень хороша, разрез в пол, спина открыта, Анне нашей можно все, ведь она у нас одна", "Почему? Красиво же!", "Шикарно", "Не пойму что там такого-то?? Красивое откровенное платье для красивой фигуры", "У каждой девушки есть лук, за который ей будет всегда стыдно", – поддержали Седокову фанаты.

Ранее "Утро" рассказывало, почему солистки "ВИА Гра" уходили одна за другой.