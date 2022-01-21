"Замуж вышла?": Успенская смутила народ кадром с молодым мужчиной и ребенком

"Замуж вышла?": Успенская смутила народ кадром с молодым мужчиной и ребенком
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица снялась в обнимку с красавчиком

Любовь Успенская опубликовала в Instagram интригующий кадр. На фото звезда шансона позирует, прильнувши к молодому человеку, на плечах которого сидит маленькая девочка. Интернет-пользователи тут же осыпали знаменитость вопросами о том, кто они, и не изменился ли у нее семейный статус.

"Люба, как хорошо, что вы себе такого шикарного мальчика нашли, он просто огонь. Вместе вы создадите пламя", "Чей это ребенок?", "Замуж вышла?", "Что за ребенка постоянно таскает за собой?" – недоумевают невнимательные поклонники артистки.

Сама Успенская в подписи к посту объяснила, что на фото – блогер Саша Стоун. Певица и звезда TikTok вместе снимают некий развлекательный контент. Звезда пообещала фанатам сюрприз в скором времени.

В соцсети Успенская довольно часто выкладывает кадры в обнимку с молодыми мужчинами, не скрывая, что флиртует с ними. Интернет-пользователи критикуют 67-летнюю знаменитость за подобное поведение. 

А недавно артисты сами пожаловались на неприличное поведение Успенской. Например, Тимур Батрудинов признавался, что артистка однажды заявила ему, что на ней нет нижнего белья. 

В последние годы Успенская становится героиней новостей в СМИ из-за регулярных скандалов. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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