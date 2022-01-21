Врачи вытащили звезду "Кривого зеркала" с того света

Врачи вытащили звезду "Кривого зеркала" с того света
Фото: depositphotos.com
Артист три дня провел в реанимации

Юморист "Кривого зеркала" Александр Морозов похудел на 70 кг после операции на желудке. Врачи провели артисту гастрошунтирование. После этого доктора строго-настрого запретили знаменитости пить алкогольные напитки. Юморист признался, что до этой истории частенько выпивал, что однажды плохо сказалось на его здоровье.

Морозов три дня провел в реанимации, врачи "вытащили" его "с того света". По словам артиста, он "реально мог умереть". Причиной ухудшения самочувствия стала язва желудка. Ведь некогда он каждый вечер выпивал один-два стакана спиртных напитков. 

Морозов признался, что попадание в больницу повлияло на него, после этого он решил не употреблять алкоголь. Сейчас в жизни звезды "Кривого зеркала" новый этап. Юморист назвал себя "алкашом" и добавил, что таким людям тяжело принимать новую реальность. Однако он стал больше думать о происходящем. Теперь он "счастливый и здоровый". 

Артист рассказал об этом на ютуб-канале "Пчелка". Поклонники были очень рады тому, что Морозов объявился после долгого перерыва и пожелали ему здоровья. 

После похудения юморист решился на еще одну операцию. Морозов удалил обвисшую кожу. Показать результат хирургического вмешательства артист решился на всю страну в программе "Прямой эфир". Мать Морозова была шокирована преображением сына, который явился в студию весь в бинтах. 

Источник: Youtube ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Россияне отказываются от доллара

Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста

Глава Ирана неожиданно прервал встречу с Путиным

Высокопоставленный гость совершил религиозный обряд в стенах Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей