Артист три дня провел в реанимации

Юморист "Кривого зеркала" Александр Морозов похудел на 70 кг после операции на желудке. Врачи провели артисту гастрошунтирование. После этого доктора строго-настрого запретили знаменитости пить алкогольные напитки. Юморист признался, что до этой истории частенько выпивал, что однажды плохо сказалось на его здоровье.

Морозов три дня провел в реанимации, врачи "вытащили" его "с того света". По словам артиста, он "реально мог умереть". Причиной ухудшения самочувствия стала язва желудка. Ведь некогда он каждый вечер выпивал один-два стакана спиртных напитков.

Морозов признался, что попадание в больницу повлияло на него, после этого он решил не употреблять алкоголь. Сейчас в жизни звезды "Кривого зеркала" новый этап. Юморист назвал себя "алкашом" и добавил, что таким людям тяжело принимать новую реальность. Однако он стал больше думать о происходящем. Теперь он "счастливый и здоровый".

Артист рассказал об этом на ютуб-канале "Пчелка". Поклонники были очень рады тому, что Морозов объявился после долгого перерыва и пожелали ему здоровья.

После похудения юморист решился на еще одну операцию. Морозов удалил обвисшую кожу. Показать результат хирургического вмешательства артист решился на всю страну в программе "Прямой эфир". Мать Морозова была шокирована преображением сына, который явился в студию весь в бинтах.