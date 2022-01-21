Артистка выглядит свежей и счастливой

В конце 2021 года с Мариной Хлебниковой случилась трагедия. В квартире певицы произошел пожар. В результате звезда оказалась в больнице с ожогами. Спустя время артистка вышла на связь с поклонниками, но пока не показывала, как выглядит. Однако 20 января состоялось приятное для нее событие – вышел клип на песню "Нева". Это первое видео с артисткой, появившееся в Сети впервые за долгое время.

Хлебникова снялась в клипе еще до трагедии. В кадре звезда 1990-х предстала в образе простой туристки, которая наслаждается прогулкой по Санкт-Петербургу и видами города. Как говорится в описании к клипу, съемочная группа хотела просто пожить в Северной столице и передать его дух.

Поклонники остались в восторге от нового творения Хлебниковой. Многие интернет-пользователи отметили, что композиция вышла легкой и поднимающей настроение. Под видео фанаты желают звезды скорейшего выздоровления. Кое-кто обрадовался, что у артистки случилось творческое возвращение.

В начале января Хлебникову выписали из больницы. Однако артистка не смогла вернуться домой. Некоторое время звезда поживет у друзей. В сгоревшей квартире необходимо провести ремонт. Помочь с работами захотел Андрей Малахов. Телеведущий в своей программе предложил зрителям скинуться на помощь певице.