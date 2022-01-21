Появилось первое после пожара видео с Хлебниковой

Появилось первое после пожара видео с Хлебниковой
Марина Хлебникова. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка выглядит свежей и счастливой

В конце 2021 года с Мариной Хлебниковой случилась трагедия. В квартире певицы произошел пожар. В результате звезда оказалась в больнице с ожогами. Спустя время артистка вышла на связь с поклонниками, но пока не показывала, как выглядит. Однако 20 января состоялось приятное для нее событие – вышел клип на песню "Нева". Это первое видео с артисткой, появившееся в Сети впервые за долгое время.

Хлебникова снялась в клипе еще до трагедии. В кадре звезда 1990-х предстала в образе простой туристки, которая наслаждается прогулкой по Санкт-Петербургу и видами города. Как говорится в описании к клипу, съемочная группа хотела просто пожить в Северной столице и передать его дух.

Поклонники остались в восторге от нового творения Хлебниковой. Многие интернет-пользователи отметили, что композиция вышла легкой и поднимающей настроение. Под видео фанаты желают звезды скорейшего выздоровления. Кое-кто обрадовался, что у артистки случилось творческое возвращение.

В начале января Хлебникову выписали из больницы. Однако артистка не смогла вернуться домой. Некоторое время звезда поживет у друзей. В сгоревшей квартире необходимо провести ремонт. Помочь с работами захотел Андрей Малахов. Телеведущий в своей программе предложил зрителям скинуться на помощь певице. 

Источник: Youtube
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Россияне отказываются от доллара

Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста

Глава Ирана неожиданно прервал встречу с Путиным

Высокопоставленный гость совершил религиозный обряд в стенах Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей