Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
830 новости
Сегодня, 21 января, стало известно о печальном событии в сфере зарубежного кинематографа и шоу-бизнеса. Оборвался земной путь американского певца и артиста Мита Лоуфа. Любимцу публики было 74 года.
Информация о трагическом инциденте появилась на странице звезды в социальной сети "Фейсбук". Что послужило причиной смерти, пока не сообщается.
Российскому зрителю артист больше всего запомнился по блистательной роли в нашумевшем фильме "Бойцовский клуб". А американцы также с большим вниманием относились к музыкальному творчеству знаменитости.
Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста
Высокопоставленный гость совершил религиозный обряд в стенах Кремля