Знаменитости не стало на 75-м году жизни

Сегодня, 21 января, стало известно о печальном событии в сфере зарубежного кинематографа и шоу-бизнеса. Оборвался земной путь американского певца и артиста Мита Лоуфа. Любимцу публики было 74 года.



Информация о трагическом инциденте появилась на странице звезды в социальной сети "Фейсбук". Что послужило причиной смерти, пока не сообщается.

Российскому зрителю артист больше всего запомнился по блистательной роли в нашумевшем фильме "Бойцовский клуб". А американцы также с большим вниманием относились к музыкальному творчеству знаменитости.