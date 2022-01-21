Умерла звезда фильма "Бойцовский клуб"

Знаменитости не стало на 75-м году жизни

Сегодня, 21 января, стало известно о печальном событии в сфере зарубежного кинематографа и шоу-бизнеса. Оборвался земной путь американского певца и артиста Мита Лоуфа. Любимцу публики было 74 года.

Информация о трагическом инциденте появилась на странице звезды в социальной сети "Фейсбук". Что послужило причиной смерти, пока не сообщается.

Российскому зрителю артист больше всего запомнился по блистательной роли в нашумевшем фильме "Бойцовский клуб". А американцы также с большим вниманием относились к музыкальному творчеству знаменитости.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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