Дива сорвала тонны оваций с воздыхателей

Звезда отечественного шоу "Однажды в России", популярная актриса Яна Кошкина продолжает наслаждаться теплом мальдивского солнца, выкладывая все новые снимки со своим жарким телом в социальные сети. На этот раз Яна порадовала верных поклонников еще одним нарядом, продемонстрировав свои великолепные формы.

Яна лежит на гамаке с довольным лицом, греясь на солнце. Кошкина осталась верной своему стилю и выложила фото уже не с цветочным принтом, который ей так полюбился, а с тигриным – одним из самых сексуальных трендов этого сезона, который уже несколько лет демонстрируют российские селебрити.

Брюнетка не могла не похвастаться своим телом, показав свои очаровательные изгибы и шикарную грудь.

"Спасатели Малибу", "Фигура норма", "Оставайтесь такой", "Вы идеальная! Почти как я", "Вновь с папой на отдыхе?", "Яна, вы просто потрясающе выглядите!!! Как здорово быть такой красавицей! Просто супер, девушка милейшая и талантливая", "Прекрасно выглядите. Очень красивое фото", "Богиня, женщина невероятной красоты", "Моя любовь", – пишут в комментариях верные подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Свой лук знаменитость сопроводила лаконичным "Мяу" и эмодзи с кошачьими лапками.

А не так давно Кошкина вновь порадовала своих многочисленных фанатов не менее откровенными фото – опубликовала снимок с другим купальником на пляже, куда отправилась позагорать. На этот раз звезда порадовала поклонников купальником с цветочным принтом, дополнив образ соломенной шляпкой.