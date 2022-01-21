Певец уверен, что Татьяна смотрит сверху на происходящий фарс и хохочет

В телепрограмме "На самом деле" Прохора Шаляпина дружно обвинили в отравлении супруги и хищении ее богатства. Еще и пригласили в ток-шоу женщину, объявившую себя любовницей знаменитости. Бедный Прохор отбивался от тонн грязи, в которой его пытались извалять эксперты с Первого канала. Однако артист пришел туда со священной миссией: донести до всех, как скоротечна человеческая жизнь и как легко она может оборваться. Ведь покойная Татьяна была противницей вакцинации.

Все обвинения, связанные с выдвинутыми общественниками версией об отравлении, Шаляпин не желает комментировать. Считает, что реагировать на подобные темы – себя не уважать. Жену Прохор искренне любил и разделял с ней планы на будущее. Потому никогда бы не стал "рубить сук, на котором сидел".

Прохор не понимает, чем вызвано такое отношение со стороны героев передачи. Скорее всего, все до смерти обзавидовались столь яркой и звездной паре – ведь известно, что личности вроде Шаляпина рождаются не чаще, чем раз в тысячу лет. Хамство в эфире Первого канала героя ошарашило.

Вдовец уверен, что сейчас Татьяна смотрит на весь фарс с небес и искренне смеется над ситуацией. Дэвис никогда не стала бы опускаться до того, чтобы приводить аргументы против нелепых заявлений и несуразицы. Певец тоскует по супруге, но знает, что против судьбы не пойти.

"Я верю в бесконечность, переселение душ и другие миры. Прекрасно понимаю, что для каждого из нас наступит конец. Плакать не нужно, мы тоже поедем в следующем вагоне за ушедшими. Я философски отношусь к смерти, этим себя и успокаиваю", – грустит артист.



Исполнитель часто представляет, как Таня смеется. Уходит в работу, чтобы отвлечься от мыслей о ней.

"Любовницей" Шаляпина оказалась модель Полина Бардо, которая заявила, что у певца был с ней роман.