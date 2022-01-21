Политолог оконфузился, решив побравировать сомнительным достижением Банковой

Постоянные заявления гигантов политической мысли Украины об успехах киевской дипломатии, неким образом заставляющей Запад бросать все силы на помощь Незалежной, регулярно транслируются в ток-шоу. Недавно Сергей Запорожский заявил в эфире "Время покажет", что уже давно миновали времена, когда Банковая молила Запад о помощи – Незалежная теперь требует от Евросоюза активной поддержки.

Остальные участники передачи пришли в недоумение: к примеру, политолог Геворг Мирзаян заявил коллеге, что может с аналогичным успехом потребовать от него миллион долларов.

Запорожский, однако, с мысли не сбился и продолжил эмоционировать. Заявил, что власти не стали одобрять действия Берлина, извинившегося перед Москвой за причиненный во время Второй Мировой вред. Вне зависимости от того, какой окажется риторика Запада, Россия была и остается "агрессором", считает политолог. Сергей похвастался успехами Родины, вспомним об обращении 73 немецких общественников к Берлину: те потребовали от властей изменения отношения к Кремлю.

Хвастовство гостя оценил Артем Шейнин, с иронией отметивший, что 73 интеллингета, несомненно, перевесят всю геополитику.

"Недооценил я это. Разговаривать уже не о чем", – добавил с иронией Шейнин.



Ведущий телепередачи добавил, что скандальные выступления Запорожского не только отражают абсурдные реалии внутриукраинских процессов, но и свидетельствует об уровне киевской дипломатии. Что касается России, то основный вопрос заключается в последствиях практикуемого украинскими властями подхода к ведению внешней политики.