Курс рубля
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей
Постоянные заявления гигантов политической мысли Украины об успехах киевской дипломатии, неким образом заставляющей Запад бросать все силы на помощь Незалежной, регулярно транслируются в ток-шоу. Недавно Сергей Запорожский заявил в эфире "Время покажет", что уже давно миновали времена, когда Банковая молила Запад о помощи – Незалежная теперь требует от Евросоюза активной поддержки.
Остальные участники передачи пришли в недоумение: к примеру, политолог Геворг Мирзаян заявил коллеге, что может с аналогичным успехом потребовать от него миллион долларов.
Запорожский, однако, с мысли не сбился и продолжил эмоционировать. Заявил, что власти не стали одобрять действия Берлина, извинившегося перед Москвой за причиненный во время Второй Мировой вред. Вне зависимости от того, какой окажется риторика Запада, Россия была и остается "агрессором", считает политолог. Сергей похвастался успехами Родины, вспомним об обращении 73 немецких общественников к Берлину: те потребовали от властей изменения отношения к Кремлю.
Хвастовство гостя оценил Артем Шейнин, с иронией отметивший, что 73 интеллингета, несомненно, перевесят всю геополитику.
"Недооценил я это. Разговаривать уже не о чем", – добавил с иронией Шейнин.
Ведущий телепередачи добавил, что скандальные выступления Запорожского не только отражают абсурдные реалии внутриукраинских процессов, но и свидетельствует об уровне киевской дипломатии. Что касается России, то основный вопрос заключается в последствиях практикуемого украинскими властями подхода к ведению внешней политики.
Представители ВВС США координировали действия авиации СБУ на юго-востоке Украины