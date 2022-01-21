Как выглядит Сивохо после тяжелой болезни: Лазарева показала фото с коллегой

Как выглядит Сивохо после тяжелой болезни: Лазарева показала фото с коллегой
Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Перенесший тяжелую операцию шоумен стал совершенно другим человеком

Известная актриса Татьяна Лазарева вдруг решила показать поклонникам изменившегося до неузнаваемости юмориста, звезду "Клуба веселых и находчивых" Сергея Сивохо, с которым работала в телепроекте "33 квадратных метра". Шоумен пропал после того, как врачи выявили у него опасные проблемы со здоровьем.

Звезда "Дрим Тима" запомнился поклонникам по крупному телосложению. Долгие годы пользовался любовью зрителей, дебютировав в начале 1990-х в кинокомедии "Имитатор". А затем – играл в "Счастливы вместе". И вдруг Сергей исчез. Долгое время о нем никто ничего не слышал. Позднее стало известно, что юморист серьезно болен. Пять лет назад у него обнаружилась язва. За время срочной госпитализации шоумен потерял аж три литра крови. И медики четко заявили: либо 195-килограммовый Сергей худеет, либо отправляется на тот свет. 

На фото с Лазаревой Сивохо мало напоминает давнюю версию себя. Хотя внешне стал выглядеть лучше. Избавился от той самой шевелюры. Носит лишь очки, с которыми никогда не расставался.

"Когда старыми друзей называть уже неловко, а новыми уже тоже не назовешь", – подписала публикацию в Instagram Татьяна.

После операции по "завариванию" желудка Сергей сбросил 50 килограммов. О диете он предпочитает не вспоминать – как-то заявил, что такого лечения и врагу не пожелает. Длительное время лежал, восстанавливаясь, на кровати – от отсутствия подвижности в легких образовалась жидкость.

Фото: instagram.com/stories/lazarevatut

Ранее "Утро" рассказывало о российских звездах, которые живут под постоянным присмотром квалифицированных медиков из-за своих неизлечимых болезней.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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