Врачи сделали неутешительное заключение о здоровье Куравлева

Врачи сделали неутешительное заключение о здоровье Куравлева
Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Любимцу миллионов присвоили паллиативный статус

Советский и российский актер Леонид Куравлев оказался за стенами Коммунарки пару недель назад. Недавно его выписали. Однако новость для поклонников не слишком радостная. 

Напомним, звезда советских кинокартин попал во время новогодних праздников в Коммунарку с подозрением на коронавирусную инфекцию. Компьютерная томография подтвердила поражение легких – 25 и 30% соответственно. Тогда медики поставили пациенту вирусно-бактериальную пневмонию.

Спустя какие-то две недели Куравлева удалось вылечить. Осмотревшие пациента неврологи, однако, сделали не слишком радостное заключение: легендарному актеру присвоили паллиативный статус. Артиста теперь переводят в хоспис имени Миллионщиковой.

Как известно, в хоспис отправляют тех, кому медицина помочь уже не способна. И Куравлев болен не коронавирусом, который, кажется, врачи Коммунарки из него вытравили, а другой болезнью. Теперь знаменитости придется находиться в хосписе под присмотром медиков паллиативной помощи.

А один из сотрудников "Идиллии", дома престарелых, где популярный киноактер находился последние полгода перед тем, как оказаться в Коммунарке, указал, что еще до визита медицинских работников, забравших пациента в медучреждение, у того резко ухудшилось состояние. В один момент у Куравлева подскочила температура. В "Идиллии" связались с родственниками артиста. Однако первый тест на ковид показал отрицательный результат.

В доме престарелых Куравлев оказался по настоянию семьи – ему довольно долго подбирали качественный пансионат с реабилитологами. Туда кумир миллионов попал еще летом прошлого года в весьма удрученном состоянии. У мужчины появились депрессия и апатия после смерти жены.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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