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Известный латвийский и советский артист Арнис Лицитис скончался на 77 году жизни. Об этом сообщил его друг Зигизмундс Залманис в социальных сетях.
Он отметил, что актер был милым и приятным человеком при жизни – теперь же ему предстоит встретиться с выдающимися личностями на другой, небесной сцене.
В России Лицитис известен зрителям по ролям учителя географии в "Ранетках", генерала в "Возвращении Турецкого", а также королевского прокурора Вильфора в "Узнике замка Иф".
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