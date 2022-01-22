Умер актер из "Узника замка Иф"

Причины смерти не уточняются

Известный латвийский и советский артист Арнис Лицитис скончался на 77 году жизни. Об этом сообщил его друг Зигизмундс Залманис в социальных сетях. 

Он отметил, что актер был милым и приятным человеком при жизни – теперь же ему предстоит встретиться с выдающимися личностями на другой, небесной сцене. 

В России Лицитис известен зрителям по ролям учителя географии в "Ранетках", генерала в "Возвращении Турецкого", а также королевского прокурора Вильфора в "Узнике замка Иф". 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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