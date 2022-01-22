Процедура установления родства практически невозможна

Неожиданная находка родственников в потайном кармане пиджака Александра Абдулова стала сенсацией – внезапно у скончавшегося в 2008 году артиста нашелся внебрачный сын. Парень по имени Александр Коваль узнал себя на снимке, выразив желание сделать ДНК-тест для установления отцовства. Адвокат Филипп Покровский в беседе с "Пятым каналом" заявил, что на данный момент эта процедура практически невозможна.

По его словам, любой биологический материал Абдулова уже утерян. Родственники выразили готовность сдать пиджак артиста для проведения экспертизы, однако маловероятно, что специалисты смогут извлечь из него что-то полезное. При этом Коваль даже без установления родства может претендовать на наследство.

"Действительно, любой гражданин вправе претендовать на наследство, в данном случае, покойного актера Александра Абдулова. Но другой вопрос: сможет ли получить такое наследство найденный сын – здесь все не так однозначно", – заявил правозащитник.

Покровский пояснил, что процедура вступления в наследство ограничена шестью месяцами с момента смерти человека, а Абдулова нет в живых уже 14 лет. К тому же для процедуры восстановления срока нет правовых оснований, поэтому Коваль, даже если родство подтвердится, получить ничего не сможет. Другой аспект – получится ли доказать отцовство в принципе.

Адвокат отметил, что биоматериала Абдулова в моргах давно нет. Единственной надеждой является родная дочь актера Евгения, которой исполнилось 14 лет. Обязать к экспертизе ДНК ее не могут в силу возраста, поэтому итоговое решение будет за вдовой артиста Юлией.

К слову, до сих пор последняя жена Александра Абдулова чтит его память, ежегодно посещая могилу мужа на кладбище. В этом году женщину удалось даже сфотографировать на траурном месте.